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Житель Казани борется за право общения с дочерью, а получает сломанные пальцы, наезд и суды

23.06.2020, 21:28 287 0 prokazan.ru
Бывшая жена препятствует встречам отца с дочерью

Урегулировать отношения бывших супругов после развода порой представляется практически невозможным, особенно, когда главным вопросом несогласия является маленький ребенок.

Четыре года назад наш герой Евгений Зайцев развелся с женой. Однако и сегодня, в 2020-ом, отношения между супругами оставляют желать лучшего. Дочери уже почти шесть лет, а на повестке новый суд.

"Ты у меня папа, а там - "этИ"

"Год-два назад учился на заочке, у меня как раз была последняя сессия. Получил специальность инженер-технолог. Я ее предупреждал: будет тяжело с деньгами, да и дома буду реже появляться - приходилось много подрабатывать. Так и случилось, что развелись," - вспоминает Евгений.

По его словам, жена после развода вместе с ребенком уехала  в Елабугу, к родителям. Приезжал он дважды в месяц, привозил продукты, детское питание. Когда они вернулись в Казань, стал забирать дочь из детского садика. В то время она ходила в частный.

Евгений часто забирал дочь из садика
Евгений часто забирал дочь из садика

"Из садика встречал, сидел с ней, когда была температура. У нее как-то раз ангина была, две недели сидел с ней дома, а жена три раза за все время появилась. Однажды зимой тоже просит дочку забрать, я приезжаю, а мне говорят: "Извините, ребенка уже папа забрал". Оказывается, она несколько месяцев назад привела домой сожителя. Потом выяснил, что это не первый у нее мужчина был и не последний. Дочь ко мне недавно подошла и сказала: "Ты у меня папа, а там - "этИ". Она не знает, что это одно и то же, но я знаю. Папа ведь я!"

Евгений рассказывает о нескольких судах: из-за алиментов, из-за порядка общения, из-за места жительства. Жена также привлекалась по статье 5.35 за нарушение судебного решения и неисполнение родительских прав. В данный момент стоит вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение вреда здоровью и новый суд на порядок общения с дочерью.

"Сначала, как все, говорила: "Мне от тебя ничего не надо", - рассказывает Евгений о суде из-за алиментов. - Но я все равно продукты привозил, лекарства покупал. Потом она сказала, что деньги нужны. Я начал потихоньку давать, но она говорила - мало. Так вышло, что по решению суда сумма алиментов оказалась еще меньше, чем я давал раньше, так что зря она это затеяла".

А где мать, где ребенок?

"Как-то раз забираю ребенка, а у нее следы: будто ее ремнем всю избили. Тонкие такие красные полосы по телу. Я жене сказал, что собираюсь дочь в травмпункт отвести на следующий день, сделать экспертизу. И зря сказал: жена дочь забрала и пропала. В садике  исчезли документы, по известным мне адресам дочери тоже нет, супруга на связь не выходит. Я подал в розыск на определение местонахождения ребенка, подал в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), в прокуратуру, в опеку, обращался даже к Гузель Удачиной, уполномоченной по правам ребенка, здесь, в Казани. Бесполезно. Пришла отписка, что ребенок с матерью, все хорошо. А где мать, где ребенок? Через 2 месяца жена звонит, говорит: "Ладно, забирай". Где были, дочь не рассказывает, а я стараюсь не спрашивать, чтобы не расстраивать".

Как говорит Евгений, сейчас девочка к конфликтным ситуациям относится уже спокойно:

"У нас в садике многих из группы водят к психологу. Мне однажды тоже удалось дочь сводить, однако в целом жена не разрешает. А я бы хотел, чтобы дочь ходила. Обстановка дома не всегда спокойная. Лично я присутствовал при двух стычках  между бывшими сожителями жены. Один раз приезжал, когда мужчина выламывал у нее дверь. Он приехал отношения с ней восстановить, а она тут с другим уже живет, оказывается. И зимой также было: ребенка передаю, между двумя сожителями конфликт: орут что-то, шумят. Я дочку просто в сторону отвел".

Сломанные пальцы и наезд за общение с дочерью

После суда на порядок общения с дочерью опека по просьбе матери сократила срок встреч отца с ребенком до одного дня.

Жена сломала пальцы, препятствуя встрече с дочерью
Жена сломала пальцы, препятствуя встрече с дочерью

"Я хотел видеться с дочерью, как прежде, то есть забирать ее с пятницы по воскресенье. Однако жена выступила против. В итоге опека назначила время встреч с 9 до 18 каждой субботы. На отпуск дали всего четыре дня.Так вышло, что у меня был не очень хороший адвокат, - поясняет Евгений, - и жена потом нашла лазейку в судебном решении. Ребенка отдает, где захочет. То на Голубятникова, то на Вьетнамском рынке, то в Дербышках. Места по всей Казни раскиданы. Я сейчас понимаю, что нужно сразу прописывать не только, куда возвращать ребенка, но и где его забирать. Так вот однажды забирал ребенка с Чуйкова. Уже успел посадить ребенка в машину, а она говорит: привози на Голубятникова. Там она теперь с нынешним мужем живет. Я не выдержал: как же на Голубятникова, если по судебному решению я ребенка должен привозить в Осиново? Она ребенка из машины стала забирать, а я дверь со стороны дочки уже заблокировал. Начал сам садиться, но они мне не дали: ее нынешний муж схватил меня за палец и вывернул. Жена схватилась за другую руку и второй палец сломала".

Наш герой также рассказывает, что еще одна конфликтная ситуация случилась, когда он пытался передать зарядное устройство для планшета, оставленное дочкой накануне, и также подарить ей новую кофточку. Вместо этого бывшая жена и сожитель заблокировали двери автомобиля, выбросили кофточку в грязь и ударили по газам, проехав по ноге и повредив колено. В ГИБДД данный случай был зафиксирован. По словам Евгения, жена хотела выставить, будто он был пьян и сам кинулся под машину, однако на месте зафиксировано, что алкоголя в крови не содержится. Об этом свидетельствуют отчеты ГИБДД. В дальнейшем в деле стала фигурировать некая судмедэкспертиза, которая якобы показала отсутствие повреждений, и дело закрыли, однако, по словам нашего героя, он не проходил никакое обследование.

"Есть подозрение что один из мужчин бывшей жены там работает", - говорит он.

"Жена всю жизнь мне это ставит в укор, устал"

Жена отказалась комментировать ситуацию.

"Вся правда о Зайцеве, как и вся его сущность, имеется в нескольких отделах полиции", - ответила она и положила трубку.

Евгений не отрицает: у него действительно есть судимость за мошенничество и разбой.

"Это было двадцать лет назад. Как освободился, закончил вечерку, потом в институт пошел учиться. Могу и аттестат и диплом привезти для уверенности, и все остальные документы. После ни разу не привлекался, не учитывая заявлений со стороны бывшей жены. Все привезу, сами увидите, - спешит нас заверить Евгений и добавляет, - жена всю жизнь мне это ставит в укор, устал".

Евгений отучился в институте, чтобы работать по специальности
Евгений отучился в институте, чтобы работать по специальности

На данный момент отец пытается добиться урегулирования процесса встреч с дочерью, а также получить возможность самостоятельно следить за здоровьем ребенка. По словам Евгения, жена не уделяет этому недостаточно внимания.

"У ребенка в прошлом году аллергия обнаружилась, дочь в красных пятнах ходила, - вспоминает Евгений. - Я попросил ее съездить в больницу - ноль реакции. Я тогда сам ребенка забрал, поехал в больницу. Она, зная, что я в больнице, сразу написала заявление в полицию: я забрал, удерживаю и ребенка не отдаю. А недавно она про аллергию сама мне говорит, как будто год назад это уже не было известно".

Поддержка от Союза отцов Татарстана

О ситуации Евгения не понаслышке знают в Союзе отцов РТ. Амир Мамин, член группы помощи отцов и детей РТ, несколько раз приезжал на помощь Евгению в сложных конфликтных ситуациях с женой, помогал пройти судмедэкспертизу.

"Евгений Зайцев где -то около года назад вышел на связь со мной. У меня самого аналогичная проблема: двое сыновей и конфликт с женой. Мы вместе были на приеме уполномоченной по правам ребенка, когда  бывшая супруга и ее нынешний сожитель его избили. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. Считаю, что поведение матери в этой ситуации крайне возмутительно. Какие бы неприязненные отношения между ними не были, у них все равно должна быть одна задача - сделать дочку счастливой", - рассказывает Амир.

Евгений борется за общение со своей дочерью
Евгений борется за общение со своей дочерью

Группа помощи отцов и детей РТ - это общественное движение, направленное на защиту прав отцов, которые ведут сложные разводы или имеют конфликтные ситуации с бывшей супругой по поводу полноценного общения со своими детьми. Группа помогает справиться с бюрократическими проблемами, непониманием со стороны отцов тех структур, которые на самом деле призваны защищать права детей.

"Мы оказываем и моральную поддержку отцам после развода. По решению суда чаще всего дети остаются с матерью, и в большинстве таких случаев матери начинают манипулировать отцами. Очень много возникает и правовых моментов, например, алименты, раздел имущества. Мы стараемся направлять отцов в те юридические конторы и службы, которые действительно могут оказать им помощь," - объясняет основы своей деятельности Амир.

Напомним, что Статья 66 Семейного Кодекса РФ "Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка" гласит, что "родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию".

 

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В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет