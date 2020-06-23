В Татарстане за минувшие сутки выявили 40 новых случаев коронавируса, все они, по данным оперштаба РТ, контактные. 18 человек госпитализированы, 22 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания.

Больше всего заболевших в возрасте от 30 до 50 лет - 11 человек, десять в возрасте от 60 до 70 лет, девять - от 50 до 60, семь - от 70 до 80 и три человека - от 18 до 30 лет.

18 новых случаев выявлено в Казани, восемь в Набережных Челнах, три - в Нижнекамском районе, два - в Пестречинском. По одному заболевшему прибавилось в Атнинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Тетюшском районах РТ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 4271 случай коронавируса, вылечились 3108 человек, 17 - за последние сутки. Также на 23 июня в РТ подтверждена очередная смерть пациента от COVID-19, она стала 13-й по счету.

Напомним, что ранее ученый спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в Казани.