В Казани на перекрестке Профсоюзной и Чернышевского сбили пешехода. Это попало на видео

В Казани на перекрестке улиц Профсоюзная и Чернышевского произошло ДТП с участием пешехода. Видеозапись момента появилась в социальных сетях. Авария, по данным источника, произошла около 9:30 23 июня.

На кадрах видно, что пешеход двигается по перекрестку, когда на него наезжает легковой автомобиль и несколько метров провозит его на капоте. Как сообщает телеграм-канал region116.dtp.official, водитель с места происшествия не уезжал, пешеход жив. Официальной информации от ГИБДД РТ не поступало.

Напомним, ранее в мэрии Казани заявили, что на перекрестках Профсоюзной с другими улицами будут установлены светофоры, так как пересечения являются опасными для водителей и пешеходов участками.