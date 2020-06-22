Сегодня в Казани арестован автомобиль неплательщика, который задолжал по налогам свыше 100 тысяч рублей и не предпринимал мер к погашению долгов.

Иномарка была выявлена сегодня в Казани на улице Залесная. В рамках исполнительного производства судебный пристав арестовал транспортное средство, принадлежащее 37-летнему неплательщику – легковой автомобиль "Lexus RX 450". В ходе исполнительных действий присутствовали сотрудники налоговой службы и ГИБДД.

Машину оставили владельцу на ответственное хранение. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту предусматривают уголовную ответственность, предусмотренную ст. 312 УК РФ, о чем должник был предупрежден судебным приставом.

В случае неуплаты задолженности автомобиль подлежит реализации в счет погашения долга.