Райффайзенбанк расширил географию курьерской доставки в Татарстане

Курьерская доставка банковских продуктов Райффайзенбанка теперь доступна более чем в 300 городах России. В Республике Татарстан, кроме Казани, в географию доставки включены Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Зеленодольск, Чистополь и Лениногорск.

Рост интереса к дистанционным сервисам в период самоизоляции стал драйвером расширения географии доставок дебетовых и кредитных карт, договоров на кредиты и зарплатное обслуживание, а также договоров банковского обслуживания и бизнес-карт для предпринимателей. В период с марта по май 2020 года количество городов, в которых клиентам Райффайзенбанка доступна доставка банковских продуктов, выросло на 65%.

Наряду с расширением географии и увеличением общего объема доставок Райффайзенбанк повысил скорость курьерского обслуживания. Так, в мае 50% доставок происходило на следующий день после договоренности о встрече, а 80% — в течение двух дней (в марте этот показатель составлял 60%).

“Мы делаем взаимодействие с нами удобным во всех каналах, актуальных для клиента, — отметила Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка. — В период самоизоляции спрос на доставку банковских продуктов ожидаемо вырос, но, что самое главное для нас – вырос и уровень удовлетворенности клиентов”.