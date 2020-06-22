В Казани продолжается строительство первого этапа Большого Казанского кольца, работы ведутся на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

По данным Миндортранса, на минувшей неделе на путепроводе был уложен защитный слой из армированного бетона на пролетном строении трамвайного проезда, смонтирован средний пролет надземного пешеходного перехода, выполнена отсыпка подстилающих слоев дорожного полотна из песка и щебня. Также на БКК заасфальтированы тротуары.

Завершены подготовительные работы для пуска движения по временной схеме под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до улицы Борисковская. Установлены и подключены опоры наружного освещения, контактной сети троллейбуса, светофоров и дорожных знаков, нанесена временная дорожная разметка. Продолжено устройство газонов и системы полива.

Напомним, что открыть первый участок БКК длинной 800 метров планируют 30 августа.