В Казани сотрудники исправительной колонии №19 задержал партию сотовых телефонов, которые пытались пронести в учреждение.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники пытались передать заключенным средства связи, спрятав их в профильных трубах. Телефоны обнаружили сотрудники досмотровой группы в автомобиле, который вез трубы для производственных нужд исправительного учреждения. Помимо сотовых, в колонию пытались провезти девять сим-карт, а также гарнитуру и зарядные устройства к гаджетам.

В профильных трубых нашли телефоны, сим-карты и зарядные устройства

По данному факту в УФСИН России по Республике Татарстан проводится проверка.

