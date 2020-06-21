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СМИ: казанские бары «Волна» и «Нить» оштрафовали на 100 тысяч рублей

21.06.2020, 18:09 53 1 prokazan.ru
В Казани бары «Волна» и «Нить» на ул. Профсоюзной оштрафовали на 100 тыс. рублей за несоблюдение требований Роспотребнадзора по РТ. Об этом сообщает «Реальное время».
 
Отмечается, что ресторанам и кафе разрешили открыть летние веранды с 11 июня при соблюдении дистанции между столиками в 1,5 метра. Однако в ту же ночь очевидцы сняли толпу посетителей рюмочной «Волна» на улице Профсоюзной.
 
 
При этом сегодня стало известно, что за неделю в РТ сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали 138 ресторанов из 220.
 
«За прошлую неделю мы проверили 138 объектов, и отрадно, что наши требования соблюдаются и нарушений за прошлую неделю выявлено не было», — сообщила на пресс-конференции замруководителя республиканского управления ведомства Любови Авдониной.
 
По ее словам, что перед открытием кафе и ресторанов было подано около 250 заявок. Забраковать пришлось всего 15 объектов.
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комментарии

Русский обыватель
1
21 июня 2020
18:40
Я был в этой толпе. Меня так волнительно трогали за попу! Еще пойду!

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