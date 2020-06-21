СМИ: казанские бары «Волна» и «Нить» оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Казани бары «Волна» и «Нить» на ул. Профсоюзной оштрафовали на 100 тыс. рублей за несоблюдение требований Роспотребнадзора по РТ. Об этом сообщает « Реальное время ».

Отмечается, что ресторанам и кафе разрешили открыть летние веранды с 11 июня при соблюдении дистанции между столиками в 1,5 метра. Однако в ту же ночь очевидцы сняли толпу посетителей рюмочной «Волна» на улице Профсоюзной.

При этом сегодня стало известно, что за неделю в РТ сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали 138 ресторанов из 220.

«За прошлую неделю мы проверили 138 объектов, и отрадно, что наши требования соблюдаются и нарушений за прошлую неделю выявлено не было», — сообщила на пресс-конференции замруководителя республиканского управления ведомства Любови Авдониной.

По ее словам, что перед открытием кафе и ресторанов было подано около 250 заявок. Забраковать пришлось всего 15 объектов.