Еще в марте президент РФ Владимир Путин поручил привлекать на работу в "ковидные" госпиталя студентов медицинских вузов. С того момента сотни молодых девушек и парней побывали в больницах, где работают с коронавирусом. Одна из них, студентка пятого курса педиатрического факультета из Казани, боец студенческого медицинского отряда "9 жизней" Мяхри Курбанбаева рассказала о работе в период пандемии. Интервью предоставлено Штабом Студенческих отрядов РТ.

Что сподвигло тебя на работу с коронавирусной инфекцией?

3 июня отдел кадров временного инфекционного госпиталя созданного на базе городская клинической больницы №12 г. Казани связался с руководством студенческих отрядов Татарстана и попросил помощи в заполнении вакансий, в том числе и среднего медицинского персонала, так как ощущался кадровый дефицит. Уже на следующее утро я была принята на работу. Мною двигало желание помогать людям, особенно в это трудное время, а также желание обогатить профессиональный опыт, стать более квалифицированным специалистом.

Как проходит твоя смена и сколько она длится?

Работаем мы сутки через двое. Смены разные: с 8:30 до 8:30 следующего дня, с 12:30 до 8:30 и с 16:30 до 8:30. В "грязной" зоне мы находимся 4 часа, затем 4 часа в "чистой" зоне и снова на смену и так далее. В "грязной" зоне мы непосредственно контактируем с пациентами, выполняя обязанности палатной медицинской сестры, а в "чистой" занимаемся оформлением всей необходимой документации.

Из того, что происходит сегодня, что самое страшное на твой взгляд?

Ограничительные мероприятия ослабляются, но люди их не совсем правильно понимают: большинство вовсе не соблюдают меры по защите себя и окружающих. А это ведёт к дальнейшему распространению инфекции, и, к сожалению, не все пациенты могут перенести заболевание.

Насколько тяжело даётся тебе эта работа, есть ли страх заболеть?

Особенно было тяжело в первый день, это был период адаптации. Нужно было быстро вникнуть в специфику работы, и в этом мне помогли мои более опытные коллеги. Сейчас работа стала уже привычной, и об её специфике напоминают лишь средства индивидуальной защиты. Страха заболеть нет, потому что, находясь в красной зоне, мы надежно защищены костюмами. В повседневной жизни без соблюдения мер предосторожности заболеть шанс более велик.

Как защищаете себя от вируса?

Соблюдаю рекомендации ВОЗ: частая и тщательная гигиеническая обработка рук; исключение прикосновений руками к глазам, носу и рту; поддержание с окружающими дистанции, а также использую средства индивидуальной зашиты при нахождении в общественных местах, по возможности избегаю мест скопления

людей. Что чувствуете, когда снимаете защиту? Облегчение, во всех смыслах. Работать в костюме тяжело не столько физически (дышать через респиратор, запотевают очки), сколько психологически. Заходить после перерыва снова в красную зону тяжело. Но мысли о том, что нас там ждут пациенты, которые нуждаются в помощи, не дают сдаться.

Какие эмоции ты ощущаешь, работая с коронавирусными больными?

В госпиталь попадают пациенты со средне-тяжелой и тяжёлой формой, имеющие какие-либо хронические заболевания, это непростые больные. Безусловно, невозможно видеть их, не испытывая чувства сострадания. Порой я вижу страх и отчаяние в глазах пациентов, но они продолжают борьбу и оказывают ощутимую поддержку медицинскому персоналу. Их слова благодарности согревают душу и наполняют тело энергией для дальнейшей работы.

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