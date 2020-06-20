В поселке Залесный на видео попали последствия аварии: мотоцикл загорелся после столкновения с легковушкой.

Как сообщили очевидцы, авария произошла вечером 19 июня напротив спортивного комплекса "Олимпиец". Байк врезался в легковой автомобиль и вспыхнул, транспортное средство в итоге сгорело дотла, пострадавших нет.

"Там молодой парень и девушка ехали на этом мотоцикле, после падения мотоцикл сразу вспыхнул девушку и парня успели оттащить в сторону, девушка как я понял была без сознания", - пишут свидетели происшествия.