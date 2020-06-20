Кабмин Татарстана выпустил постановление, в котором регулируется один из аспектов содержания животных в приютах республики.

В частности, в документе указано, что умерщвлять животных можно только в одном случае - для того, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных особей при наличии достоверно установленных ветеринаром тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью. Во всех иных случаях усыплять животных в приютах запрещено, гласит постановление.

Также добавляется, что умерщвление должно происходить гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть и выполняться ветеринарным врачом.

Напомним, ранее в Казани прокуратура выявила нарушения в деятельности организации по отлову бездомных животных. Их убивали медленно, мучительно и без показаний.