Доходность от НСЖ клиентов банка «Открытие» в 2019 году превысила инфляцию в 2,5 раза

Объявленная рублевая доходность по полисам накопительного страхования жизни (НСЖ) «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу «Открытие») за прошлый год составила 7,5% годовых. Это в 2,5 раза выше, чем инфляция за 2019 год, которая, по данным, ЦБ составила 3%.

Доходность по договорам НСЖ «Росгосстрах Жизнь» в долларах США за прошлый год составила 3,25% годовых, в евро – 1,59%.

«НСЖ традиционно считают инструментом сохранения денежных средств и защиты капитала, особенно в периоды экономического спада. Тем не менее, благодаря тщательному выбору активов для инвестирования и выверенным финансовым стратегиям, «Росгосстрах Жизнь» удалось обеспечить клиентам доходность, значительно превышающую уровень инфляции. Таким образом, даже сейчас, во времена финансовой нестабильности во всем мире, мы предлагаем нашим клиентам выгодный продукт для долгосрочных накоплений», - говорит Валерий Смирнов, финансовый директор, член правления СК «Росгосстрах Жизнь».

Приоритетами «Росгосстрах Жизнь» в инвестиционной политике являются финансовая устойчивость, фокус на качественное управление рисками и сохранность денег клиентов.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.