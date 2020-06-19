В Казани судебные приставы остановили строительство общежития одного из вузов на улице Красносельская. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Основанием для приостановления послужил иск Ростехнадзора РТ по результатам проверки, которая выявила нарушения в ходе строительства, а также в применении используемых материалов.

"Таким образом, согласно материалам дела, подрядчиком совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)). По результатам рассмотрения материалов дела, Арбитражным судом Республики Татарстан вынесено решение о приостановлении строительства общежития сроком на 60 суток", - прокомментировали в УФССП РТ.

Судебное решение немедленного исполнения поступило на принудительное исполнение в Кировское районное отделение судебных приставов, специалисты выехали на место и приостановили строительство. Подрядчик предупрежден сотрудниками службы об ответственности в случае неисполнения решения суда. Судебным приставом будет осуществляться контроль исполнения требований исполнительного документа.