В Казани наполовину завершено строительство новой инфекционной больницы. Сегодня стройку посетил президент РТ Рустам Минниханов.

Как сообщает пресс-служба главы республики, четырехэтажный лечебный корпус рассчитан на 234 койко-места с возможностью увеличения более чем вдвое. Помимо основного здания медучреждения будет возведён новый лабораторный комплекс. Второй корпус РКИБ включает в себя приемно-диагностическое отделение, 10 приемно-смотровых боксов, противошоковую палату, кабинеты КТ, УЗИ, рентгенодиагностики, реанимационный зал и операционные.

Оперативное выполнение работ составляет 54%, завершены работы по кирпичной кладке и кровле здания. Возведены все 4 этажа корпуса. Продолжается устройство фасада, работы по водоснабжению, отоплению, электричеству и наружным сетям, внутренняя отделка помещений. Планируемый срок сдачи объекта - 15 августа.

Напомним, что ранее Минниханов просил у Владимира Путина поддержки в завершении строительства объекта.