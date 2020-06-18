Банк «Открытие» заработал в мае 2020 года рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли

На фоне существенного снижения прибыли российской банковской системы в мае (по данным ЦБ, она составила 500 млн рублей) банк «Открытие» заработал 10,8 млрд рублей чистой прибыли.

Рост чистой прибыли банка по РСБУ в мае обусловлен увеличением операционных доходов (+7% в сравнении с апрелем), получением дивидендов, в том числе от деятельности дочерних компаний банка «Открытие», и сокращением расходов (-12% в сравнении с апрелем).

За пять месяцев 2020 года прибыль кредитной организации достигла 19,7 млрд рублей.

За январь-май 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3,2% до 2,39 трлн рублей. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35 млрд рублей (+2,5%) до 1,45 трлн рублей. Позитивную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц – с начала года он увеличился на 12,7% до 423 млрд рублей. За май кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,8 млрд рублей.

Объем вложений в ценные бумаги за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 20,9 млрд рублей (-2,6%) до 778 млрд рублей, что обусловлено управлением объемом и структурой ликвидных активов – портфель межбанковских кредитов и сделок РЕПО вырос на 28% до 206 млрд рублей.

С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 31,2 млрд рублей (+1,8%) до 1,77 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За май средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,2 млрд рублей, средства юридических лиц – на 15,7 млрд.

Регуляторный капитал с начала 2020 года вырос на 26,1 млрд рублей (+8,3%) до 338 млрд рублей за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» продолжает выполнять с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 июня составил 14,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.