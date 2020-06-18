Наверх
COVID-19 в Татарстане
4040 заболевший
12 погибших
2874 выздоровевших
(статистика оперштаба РТ)
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

17:50, сегодня
«Нагнуть хотят все, помочь - никто»: жительница Казани расследует дело об обмане на 4 миллиона
08:50, 18.06.2020
Банк «Открытие» заработал в мае 2020 года рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли
18:50, сегодня
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
14:20, 16.06.2020
Протеиновый коктейль: чем так полезен популярный среди казанцев напиток?
18:48, сегодня
Ученый из КФУ оценил риски заразиться малярией в Татарстане
18:30, сегодня
У новой инфекционной больницы в Казани уже возведены все четыре этажа
18:06, сегодня
В Казани мужчина погиб при пожаре в собственной квартире
17:40, сегодня
В Челнах с двух многоэтажек сняли семерых подростков
17:19, сегодня
Ученые назвали продукты, которые могут защитить легкие от коронавируса
17:10, сегодня
Только в Wink: «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» на русском языке в переводе Кураж-Бамбей
15:00, сегодня
Казанцы продолжают совершать крупные покупки несмотря на пандемию
14:50, сегодня
Дежурные врачи в поликлиниках Татарстана будут работать по воскресеньям
14:12, сегодня
В Челнах родился краснокнижный дельфиненок
13:58, сегодня
Рустам Минниханов рассказал, что откроют в Татарстане на следующем этапе снятия ограничений
13:40, сегодня
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня «BBB-» со стабильным прогнозом
13:29, сегодня
В Казани от коронавируса скончался пенсионер, в оперштабе рассказали подробности
13:20, сегодня
Билайн запускает безлимитный интернет в поездках по стране в сетях любых операторов
13:12, сегодня
Марат Садыков опроверг слухи о высокой смертности от коронавируса в Челнах
12:42, сегодня
В Татарстане выявлено 39 новых случаев коронавируса, треть заболевших в больнице, умер 12-й пациент
12:24, сегодня
Тимур Батрутдинов впервые после участия в шоу «План Б» рассказал о своей личной жизни
12:20, сегодня
В Татарстане за похищение человека разыскивают участника ОПГ «Квартала»
11:10, сегодня
Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5,99% годовых
10:41, сегодня
В Казани женщина с ножевым ранением прислала соседу кровавые фото и просьбу о помощи
10:11, сегодня
В Татарстане самолет приземлился на проезжую часть
10:00, сегодня
«Жизнь удалась»: Эрик Гафаров выкладывает свежие фото в Инсте
09:30, сегодня
Стало известно, кто виноват в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»
09:23, сегодня
ВТБ в Татарстане подписал соглашения под 2 % более чем на 1 млрд руб. по программе поддержки бизнеса
09:00, сегодня
Авто и алкоголь несовместимы: в Альметьевске пьяная женщина села за руль
08:30, сегодня
От коронавируса в Челнах умер замначальника отделения ГИБДД
08:26, сегодня
Ученые сделали прорыв в лечении коронавируса
08:00, сегодня
Челнинцу с признаками COVID-19 прописали арбидол и активированный уголь
07:30, сегодня
«Кого хоронят в спецкостюмах тогда?»
19:35, 16.06.2020
Следком проводит проверку из-за ранения девочки на детской площадке в Челнах
19:15, 16.06.2020
Главное за день в Татарстане: более 4 тысяч случаев COVID-19, волнения мигрантов и кошмары врачей
18:42, 16.06.2020
В Казани появится шесть новых парковых пространств
18:17, 16.06.2020
Наиль Магдеев заявил, что в Челнах точно не будет Сабантуя
17:58, 16.06.2020
Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане
17:35, 16.06.2020
В Казани дебошир ударил кондуктора в челюсть и порвал ему майку за просьбу надеть перчатки и маску
17:04, 16.06.2020
В России продлили срок пребывания в стране для мигрантов. Ранее он истекал 15 июня
16:47, 16.06.2020
«Ситуация непростая»: Наиль Магдеев прокомментировал заболеваемость коронавирусом в Челнах
16:14, 16.06.2020
На двух улицах Казани разрешат ездить со скоростью 80 километров в час
16:13, 16.06.2020
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
16:00, 16.06.2020
Границы Казани могут расширить. В состав города предлагают включить несколько земельных участков
15:07, 16.06.2020
Число случаев коронавируса в Татарстане перевалило за четыре тысячи. За сутки прибавилось 43
14:09, 16.06.2020
«Октоберфест намечается»: под Казанью опрокинулась фура с пивом
13:52, 16.06.2020
Житель Челнов нашел мертвым своего двухмесячного ребенка
12:38, 16.06.2020
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
12:26, 16.06.2020
Полицейские Казани нашли мужчину, который посадил за руль годовалого ребенка
11:35, 16.06.2020
Банк «Открытие»:более 70% жителей ПФО намерены искать дополнительный источник дохода после карантина
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
11:16, 16.06.2020
В одной из квартир Челнов нашли труп женщины с разбитым лицом
10:37, 16.06.2020
Татарстанцы могут получить по две «путинские» выплаты на одного ребенка. Есть одно условие
10:35, 16.06.2020
В Казань вывозным рейсом прибыли россияне из Армении и Турции
10:19, 16.06.2020
Казанец украл у матери телевизор, чтобы купить алкоголь
10:00, 16.06.2020
В МЦ «Нур» поселилась гигантская мышь
09:54, 16.06.2020
В казанском парке ребенок упал в овраг с велосипеда
09:30, 16.06.2020
«Мы в ужасе от того, что происходит»: у челнинских медиков сдают нервы
09:27, 16.06.2020
Соцсети: в Казани полицейский автомобиль перевернулся после столкновения с иномаркой
09:00, 16.06.2020
В Челнах в сети алкомаркетов не выплачивают зарплату
08:30, 16.06.2020
Челнинский суд – лидер в стране по количеству «коронавирусных приговоров»
08:00, 16.06.2020
В Нижнекамске полуголая женщина отвлекает водителей
07:30, 16.06.2020
И площадки есть, и скейт парк, и экстрим-зона, а парковки нет
06:45, 16.06.2020
Стала известна предварительная дата проведения Сабантуя
21:40, 15.06.2020
Если вы думаете, что уже все знаете о коронавирусе, этот тест докажет обратное. Сможете пройти?
19:53, 15.06.2020
В одном из кафе Казани «на десерт» приносят поправки в Конституцию
18:52, 15.06.2020
В Казани прокуратура завершила проверку по поводу детских дворовых «разборок» с ножом и палками
18:42, 15.06.2020
Из Нижнекамска откроют авиарейсы в Геленджик. Известна стоимость билетов
17:46, 15.06.2020
В Казани из-за неосторожного обращения с огнем сегодня горела девятиэтажка
17:22, 15.06.2020
В Казани у мамы с коронавирусом родились двойняшки с врожденной пневмонией
16:57, 15.06.2020
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
16:57, 15.06.2020
Жителям Татарстана обещают 250 тысяч за помощь в поимке убийцы и опознании жертвы
15:55, 15.06.2020
Зоя Бербер рассказала о съемках сериала «Проект »Анна Николаевна"!
14:56, 15.06.2020
В Татарстане при пожаре погибла женщина. Спасатели не могли проникнуть в помещение
14:26, 15.06.2020
В Татарстане мужчина не заплатил штраф и получил пять суток ареста
14:15, 15.06.2020
Из Казани откроют авиарейс в Геленджик. Полеты начнутся с 4 июля
13:59, 15.06.2020
Предстоящая неделя в Татарстане ожидается теплой
13:10, 15.06.2020
В Казани после вмешательства прокуратуры предприятие выплатило сотрудникам зарплату за полгода
12:57, 15.06.2020
В части домов Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды
12:02, 15.06.2020
В Татарстане на 15 июня коронавирусом болеет более тысячи человек, за сутки прибавилось 44 случая
11:54, 15.06.2020
В Волгограде задержали подростка, который делал «Коктейли Молотова». Он готовился взорвать школу
11:31, 15.06.2020
В Татарстане мужчины избили товарища санками и скамейкой
11:14, 15.06.2020
В Татарстане МФЦ начали работу без предварительной записи
10:43, 15.06.2020
«Ждите звонка из ГИБДД»: в Казани засняли парней, которые катались на крыше машины
09:29, 15.06.2020
Ростехнадзор будет расследовать причины взрыва на газораспределительной станции в Казани
09:10, 15.06.2020
ВТБ открыл универсальный офис в Набережных Челнах
20:44, 14.06.2020
Новые меры: теперь казанские гостиницы будут отчитываться, если заселяют неженатые пары
19:26, 14.06.2020
Только один внук выжил: бабушка боится освобождения зятя, который убил ее дочь и двоих внуков

Банк «Открытие» заработал в мае 2020 года рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли

18.06.2020, 08:50 0 prokazan.ru

На фоне существенного снижения прибыли российской банковской системы в мае (по данным ЦБ, она составила 500 млн рублей) банк «Открытие» заработал 10,8 млрд рублей чистой прибыли.

Рост чистой прибыли банка по РСБУ в мае обусловлен увеличением операционных доходов (+7% в сравнении с апрелем), получением дивидендов, в том числе от деятельности дочерних компаний банка «Открытие», и сокращением расходов (-12% в сравнении с апрелем).

За пять месяцев 2020 года прибыль кредитной организации достигла 19,7 млрд рублей.

За январь-май 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3,2% до 2,39 трлн рублей. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35 млрд рублей (+2,5%) до 1,45 трлн рублей. Позитивную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц – с начала года он увеличился на 12,7% до 423 млрд рублей. За май кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,8 млрд рублей.

Объем вложений в ценные бумаги за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 20,9 млрд рублей (-2,6%) до 778 млрд рублей, что обусловлено управлением объемом и структурой ликвидных активов – портфель межбанковских кредитов и сделок РЕПО вырос на 28% до 206 млрд рублей.

С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 31,2 млрд рублей (+1,8%) до 1,77 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За май средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,2 млрд рублей, средства юридических лиц – на 15,7 млрд.

Регуляторный капитал с начала 2020 года вырос на 26,1 млрд рублей (+8,3%) до 338 млрд рублей за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» продолжает выполнять с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 июня составил 14,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Казанцы продолжают совершать крупные покупки несмотря на пандемию
Билайн запускает безлимитный интернет в поездках по стране в сетях любых операторов
Тимур Батрутдинов впервые после участия в шоу «План Б» рассказал о своей личной жизни
Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5,99% годовых
Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане
Банк «Открытие»:более 70% жителей ПФО намерены искать дополнительный источник дохода после карантина
Зоя Бербер рассказала о съемках сериала «Проект »Анна Николаевна"!
Банк «Открытие»: более 40% жителей ПФО планируют копить деньги после карантина
Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes
Райффайзенбанк: малый бизнес планирует восстановить обороты до конца 2020 года
Бизнес в кризис: проверяем физических и юридических лиц в Казани
Билайн завоевал 12 наград и вошел в 3 шорт-листа на XX фестивале Silver Mercury
Напугай их всех: PREMIER Studios запускает акселератор идей в жанрах хоррор и триллер
Денежные переводы «Золотая Корона» за 0% или с комиссией 1% в собственных офисах Билайн
Жители города Казани рассказали о своих самых заветных мечтах
Исследование: более 60% казанских миллениалов планируют покупку жилья
Банк «Открытие»: предприниматели могут сдавать налоговую отчетность через «Бизнес-Портал»
Райффайзенбанк: 62% казанцев не планируют экономить на отпуске в 2020 году
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
Тариф «Яркий бизнес» от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей в сегменте МСБ
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:22, сегодня
Российские эксперты объяснили, почему каждый пятый тест на коронавирус в мире дает ложный результат
11:12, сегодня
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
15:43, 16.06.2020
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец