Испанский диетолог назвал продукты, которые помогут укрепить дыхательную систему и организм в целом для борьбы с коронавирусом.

Среди них, например, яйца - они содержат жирорастворимые витамины, например, витамин А и белки высокого качества. Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, рекомендуется употреблять цельный рис, чтобы получить необходимое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3 - три раза в неделю есть рыбу, ежедневно - оливковое масло, авокадо или грецкие орехи.

Также специалисты посоветовали есть молочные продукты хорошего качества, помидоры и ежедневно пить достаточное количество чистой воды. А вот количество обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром надо свести до минимума, пишет "Российская газета".