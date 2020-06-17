В Советском районе Казани накануне во время пожара погиб мужчина. По данным МЧС РТ, сообщение о возгорании поступило 16 июня около 6 часов утра из дома №66 по улице Главная.

Горели мебель и вещи в спальной комнате в трехкомнатной квартире на 4 этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В ходе тушения пожара сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело мужчины 1967 года рождения.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.