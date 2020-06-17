На 17 июня в Татарстане зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии заболели 4040 человек. Такие данные предоставили в оперштабе РТ. Все новые случаи контактные, 13 человек госпитализировано, 26 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 14
- От 50 до 60 – 9
- От 60 до 70 – 4
- От 70 до 80 – 5
- От 80 до 90 – 2
- Старше 90 – 0
⠀Свод по городам и районам:
- Казань – 31
- Набережные Челны – 2
- Верхнеуслонский – 1
- Зеленодольский – 1
- Лаишевский – 1
- Аксубаевский – 3
Выздоровело за весь период 2874 человека, в том числе 39 за минувшие сутки. На лечении остаются 1154 человека. При этом в РТ подтвержден 12-й случай смерти пациента с коронавирусом. В Казани скончался мужчина 1941 года рождения. Он находился на стационарном лечении во временном инфекционном госпитале на базе Госпиталя для ветеранов войн с 27 мая, смерть констатировали 30 мая, в статистику она вошла только сегодня.
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