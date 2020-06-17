На 17 июня в Татарстане зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии заболели 4040 человек. Такие данные предоставили в оперштабе РТ. Все новые случаи контактные, 13 человек госпитализировано, 26 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 14

От 50 до 60 – 9

От 60 до 70 – 4

От 70 до 80 – 5

От 80 до 90 – 2

Старше 90 – 0

⠀Свод по городам и районам:

Казань – 31

Набережные Челны – 2

Верхнеуслонский – 1

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 1

Аксубаевский – 3

Выздоровело за весь период 2874 человека, в том числе 39 за минувшие сутки. На лечении остаются 1154 человека. При этом в РТ подтвержден 12-й случай смерти пациента с коронавирусом. В Казани скончался мужчина 1941 года рождения. Он находился на стационарном лечении во временном инфекционном госпитале на базе Госпиталя для ветеранов войн с 27 мая, смерть констатировали 30 мая, в статистику она вошла только сегодня.