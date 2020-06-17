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ТНТ

Тимур Батрутдинов впервые после участия в шоу «План Б» рассказал о своей личной жизни

17.06.2020, 12:24 1 prokazan.ru

19 июня на ТНТ выходит второй сезон скетч-шоу «ХБ» с Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым. С момента выхода в эфир первого сезона прошло 7 лет. За это время в личной жизни комиков многое изменилось. В преддверии премьеры Тимур Батрутдинов впервые после участия в шоу «План Б» рассказал о своей личной жизни и признался, что до сих пор общается с некоторыми участницами проекта. Кто из них сможет стать его второй половиной?

За минувшие 7 лет Тимур Батрутдинов дважды становился героем романтических шоу ТНТ «Холостяк» и «План Б», где пытался найти свою любовь. Но безуспешно. Тимур признался, что пока его сердце свободно.

«С личной жизнью вопрос открыт. То есть, отношений на данный момент нет. Общение редкое, но случается с некоторыми участницами шоу. После шоу даже попытался кое с кем из участниц, не скажу с кем, начать отношения, но оказалось, что этого хочу только я. Вообще, со всеми прекрасными девушками из «Плана Б», по отношению друг к другу, мы как были, так и остались - участниками шоу, которое закончилось. После «Плана Б» я оконча-тельно убедился, что больше в романтические реалити-шоу ни ногой. Максимум, в каче-стве ведущего. На словосочетание «найти свою любовь» у меня уже выработалась аллер-гия. Я не хочу нацелено искать любовь или заводить отношения ради отношений. Если мы встретимся с девушкой моей мечты, мы это оба поймём и сами не заметим, как мы муж и жена. Так... Возникло ощущение, что я что-то похожее говорил после Холостяка. Как гово-рят, стабильность - признак мастерства. Похоже, что не зря меня называют главным холостяком страны. В этом я точно мастер!», - разоткровенничался Тимур.

Многие приписывали Тимуру роман с Ольгой Бузовой. Но их отношения, которые получили хэштег #дружбанаграни так и остались исключительно дружескими.

«У Оли наконец наступила личная жизнь и я, так сказать, сложил полномочия друга на гра-ни. Я искренне рад, что у Оли наконец появился друг, который зашёл за грань», - прокоммен-тировал Тимур.

Новый сезон самого жесткого, самого смешного и самого откровенного комедийное шоу «ХБ» смотрите на ТНТ уже с 19 июня.

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комментарии

Горожанин
0
17 июня 2020
12:48
Надо книги читать , а не это ...смотреть.

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