В Казани в общежитии на улице Арбузова произошла поножовщина. Как пояснили в Росгвардии, конфликт возник во время застолья в ночь на 16 июня.

Росгвардейцы оперативно прибыли по адресу, где обнаружили пострадавшую 23-летнюю женщину без сознания. Опросив соседей, правоохранители выяснили, что девушку ранили в ходе совместного распития алкоголя во время возникшей ссоры. Мужчина кухонным ножом нанес ей несколько ранений.

Один соседей показал стражам правопорядка фотографии в своём телефоне, пришедшие со смартфона пострадавшей. На снимках, которые отправила раненая девушка, были зафиксированы причиненные травмы, следы крови на полу, а также прислано сообщение с просьбой вызвать скорую помощь.

Находившегося в этой же квартире 37-летнего подозреваемого задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. 23-летняя пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение больницы.В отношении ранее судимого задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".