Прокуратура Кировского района Казани провела проверку в связи с публикацией в социальных сетях об инциденте с детьми, устроившими разбирательство с ножами и палками в одном из казанских дворов.

По информации надзорного ведомства, инцидент произошел 25 мая 2020 года. Двое мальчиков, 2010 и 2008 годов рождения, поссорились во время игры. При этом в руке у младшего участника конфликта был нож, который тот вынес из дома для строительства шалаша, у остальных детей - деревянные палки. Во время ссоры мальчик угрожал оппоненту физической расправой. Инцидент был заснят на видео, которое позже попало в чат дома, а оттуда - в сеть.

Как выяснилось, мальчики, участвовавшие в конфликте, воспитываются в благополучных семьях и положительно характеризуются. По результатам проверки в отношении отца ребенка, у которого был нож, возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Материалы дела переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

В адрес руководителей УМВД России по Казани и образовательного учреждения внесены представления с требованием активизировать профилактическую работу среди несовершеннолетних, в том числе в период летних каникул. Информация об итогах прокурорской проверки также направлена начальнику районного отдела образования Администрации Кировского и Московского районов для проведения разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.