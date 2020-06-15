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Фото region116.dtp.official

В Казани из-за неосторожного обращения с огнем сегодня горела девятиэтажка

15.06.2020, 17:46 177 0 prokazan.ru

15 июня около 16 часов в Казани произошел пожар в девятиэтажном доме № 22 на улице Ломжинская. 

По данным МЧС РТ, возгорание началось на балконе квартиры на седьмом этаже. Были сформированы три звена газодымозащитной службы пожарной охраны на тушение пожара и спасение людей.  Самостоятельно из здания эвакуировались 13 человек, в том числе трое детей. Одного взрослого спасли с 9 этажа с помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата звена ГДЗС. В результате пожара пострадавших нет.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, повреждены балконы 7 и 8 этажей и спальная комната. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, окончательную установят дознаватели Госпожнадзора.

Дети Происшествия МЧС Казань
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