15 июня около 16 часов в Казани произошел пожар в девятиэтажном доме № 22 на улице Ломжинская.

По данным МЧС РТ, возгорание началось на балконе квартиры на седьмом этаже. Были сформированы три звена газодымозащитной службы пожарной охраны на тушение пожара и спасение людей. Самостоятельно из здания эвакуировались 13 человек, в том числе трое детей. Одного взрослого спасли с 9 этажа с помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата звена ГДЗС. В результате пожара пострадавших нет.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, повреждены балконы 7 и 8 этажей и спальная комната. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, окончательную установят дознаватели Госпожнадзора.