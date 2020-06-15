Уже сегодня, в 21:00 на ТНТ состоится премьера фантастической комедии «Проект «Анна Николаевна» со звездой «Реальных пацанов» Зоей Бербер в роли андроида-полицейского. В сериале снялись Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Маруся Климова, Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и др.

«Проект «Анна Николаевна» — это первый на нашем телевидении сериал, ловить преступников в котором будет самая настоящая робокопка, созданная в недрах российской научной лаборатории.

Начальнику полицейского отдела городка Корчма Виктору Сергеевичу Галузо поручили специальное задание: принять на работу сильную, ловкую и смелую Анну Николаевну Королькевич. Она в совершенстве владеет оружием, знает технику рукопашного боя, может достать любую информацию о подозреваемых за пару секунд, а еще она красивая и для нее не проблема поддержать любой разговор. Звучит идеально, даже слишком. Потому что Анна Николаевна — андроид! И этот нюанс Галузо обязан держать в секрете.

Своим подопечным, операм и майорам, Виктор Сергеевич говорит, что капитан Королькевич — дочка замминистра. Сначала к новой сотруднице, которая готова штрафовать коллег за любые мелкие правонарушения типа курения на крыльце или превышения скорости (потому что так она запрограммирована!) в отделе отнесутся с недоверием. Ее появление перевернет с ног на голову все устройство полицейского отдела, а майор Пожарский, в чьей личной жизни давно все наперекосяк, начнет испытывать к ней любовные чувства.

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD», где фантастическая комедия получила высокий зрительский рейтинг. Для ТНТ данная коллаборация позволила предложить своей многомиллионной аудитории премьеру с узнаваемыми и любимыми актерами, а сериалу получить дополнительный охват за счет возможностей главного развлекательного телеканала.

Зоя Бербер: Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Выборге, городе Пушкин и длились они три месяца. Был еще подготовительный период, включавший в себя постановку трюков, драк. Поддерживая форму для трюков, я основном просто больше двигалась и умеренно питалась, это самое главное. А если бы я истязала себя диетами, то настроение было бы плохое, а создавая комедию, настроение должно быть хорошим и тело должно быть в тонусе.

За несколько дней до старта съемок мы встречались и прогоняли все, что было придумано. В принципе, сначала съемочный процесс был тяжеловат. Помимо того, что это комедия, здесь еще и сай-фай, к тому же один из персонажей — это андроид, а значит оценки не совсем человеческие. Но потом мы разогнались и все пошло, как по маслу, хотя это так себе выражение, в общем, с хорошим топливом. И три месяца пролетели незаметно.

Единственное, проводить много времени с семьями ни у кого из нас не получалось, все силы были отданы проекту. Зато впервые семья приехала ко мне в экспедицию, благодаря чему дочь полюбила Санкт-Петербург и ждет, когда мы вновь туда поедем. Дочка знает, что я сыграла андроида, она посмотрела первую серию и ей понравилось. Надя расспрашивала меня — как я сделала такие глаза? Я долго не понимала что именно она имеет в виду, как я их накрасила, подвела или что-то еще? Нет-нет, говорит дочка, тебе же поставили новые глаза. Я ответила, что это не новые глаза, а просто я сделала вот так! И посмотрела на нее взглядом Анны Николаевна. Она испугалась и попросила больше так не делать, по крайней мере в то время, когда я буду читать ей сказки.

«Проект «Анна Николаевна» — с 15 июня в 21:00 на ТНТ!