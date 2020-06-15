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Фото unsplash.com

В Татарстане при пожаре погибла женщина. Спасатели не могли проникнуть в помещение

15.06.2020, 14:56 66 0 prokazan.ru

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана при пожаре погибла женщина.

По данным МЧС РТ, возгорание произошло 14 июня в 16.30 в СНТ "Колос-2". К прибытию пожарных двухэтаэжный дощатый домик с мансардой был охвачен огнем, соседи рассказали, что внутри должна находиться его хозяйка. На тушение домика был подан пожарный ствол. Возможность зайти внутрь отсутствовала, пояснили в ведомстве.

В 16 часов 46 минуты было ликвидировано открытое горение, спустя еще пару минут на первом этаже строения нашли тело женщины 1959 года рождения. В результате пожара садовый домик на участке сгорел полностью. Кровля не обрушилась. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Происшествия Смерть МЧС Зеленодольск
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