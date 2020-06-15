Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на ближайшую неделю. По данным синоптиков, в республике будет тепло, осадков ожидается немного.

В предстоящие сутки, 16 июня, в Татарстане под влиянием антициклона сохранится погода без осадков, с температурами ночью +6..+11˚, днем до +22..+27˚.

В среду ночью также без осадков, а днем через территорию РТ пройдет холодный атмосферный фронт с дождем, местами с грозой и кратковременными усилениями ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью прогнозируют +10..+15˚, днем температура поднимется до +22..+27˚.

В четверг ночью под влиянием уходящего холодного фронта местами еще будет отмечаться небольшой дождь, днем осадки маловероятны. Температура ночью опустится до +5..+10˚, днем будет несколько теплее: +17..+22˚.

По предварительному прогнозу в пятницу, 19 июня, под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Температуры воздуха днем в пределах +18..+23˚.