В Волгограде задержали подростка, который производил дома взрывчатые вещества и планировал взрыв в школе. По данным Следкома РФ, возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".

По данным следствия, в ФСБ Волгоградской области поступила информация о том, что 14-летний школьник у себя дома изготавливает устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова". По данному факту незамедлительно были организованы оперативные мероприятия, в рамках которых преступная деятельность подростка была пресечена.

"В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", - пояснили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время подросток задержан и помещен под стражу. Допрошенные по делу свидетели преступной деятельности подростка указали следователям участки местности, где задержанный испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.

Школьнику уже предъявлено обвинение. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется. Расследование уголовного дела продолжается.