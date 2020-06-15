С 15 июня Многофункциональные центры Татарстана вернулись к обычному режиму работы. Об этом информируют в пресс-службе системы учреждений.

В частности, МФЦ снова принимают жителей республики без предварительной записи, им доступен полный перечень услуг. При этом работа офисов будет сопровождаться жесткими требованиями соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Это касается как сотрудников, так и посетителей.

"Согласно утвержденному властями республики порядку, все должны соблюдать социальную дистанцию, а также быть в защитных масках и перчатках. На 4 квадратных метра площади офиса должен приходится всего один человек", − напомнили в МФЦ.

При этом отметим, что предварительная запись на прием в МФЦ также доступна.