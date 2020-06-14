В соцсетях автор видео рассказала хронологию событий: "Конфликт разгорелся между двумя группами молодых людей у «Макдоналдса», в ходе ссоры один из юношей ударил другого. Видно, как в начале драки мужчина постарше в галстуке пытается урезонить дебоширов, но у него не получается. Дальнейшие события разворачиваются у здания нацбанка и посреди улицы: в ход пошли и кулаки, и ноги, и пакеты, нескольких человек повалили на землю. Судя по кадрам, в драке участвовали по меньшей мере 8 человек."