Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил повысить в России минимальную заработную плату до 30 тыс. рублей.

«Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день», — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский обратил внимание на недовольство людей высокими окладами в госкорпорациях и коммерческих структурах.

По мнению лидера ЛДПР, средняя зарплата в России должна равняться 70 тысячам рублей. А окладов в миллион рублей в день вообще быть не должно.

«Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч», — пишет Жириновский.

Помимо этого, политик предложил ввести единый налог на сверхприбыль, который можно будет направить на поддержку областей здравоохранения и образования, чтобы медицина и учеба были бесплатными.

«Вот такая реформа назрела, и ЛДПР будет ее отстаивать», — говорится в конце сообщения.

В Татарстане средняя заработная плата по итогам марта 2020 года составила 39 033 рубля. По итогам первого квартала — 37 749 рублей.