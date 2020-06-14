Вчера, 13 июня, на теплоходе "Герой Девятаев" из казанского речного порта в Свияжск и обратно выезжала группа туристов. Личные источники редакции ProKazan.ru сообщают, что на судне было слишком много людей.

"Помимо открытой зоны, на судне имеется закрытое пространство со столами и стульями, причем, каждый второй стол помечен красным крестом - очевидно, это означает, что на него нельзя садиться. Однако, за этим сотрудники парома абсолютно не следили. На фотографии видно, что люди там - как кильки в бочке. Ни о каком социальном дистанцировании говорить не приходится, если даже просто для посадки мест не хватило" - сообщает источник.

Также источник высказал логичное предположение, что в прохладную погоду все пассажиры судна будут стремиться в крытое пространство и сотрудникам следовало это учитывать.

Источник считает, что речному порту не следовало жадничать и продавать больше билетов, чем судно способно разместить с учетом социального дистанцирования в закрытом помещении.