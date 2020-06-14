В своей программе на радио "Эхо Москвы" она рассказала, что в апреле зачитала в эфире отрывок письма, которое ей прислала глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. По словам журналистки, в письме, автором которого значилась врач из Нижнекамска Зайнаб Мухамедшина, говорилось: "По официальной статистике, в нашем городе всего три случая заражения коронавирусом, но это по официальной. По факту же во всех больницах нашего города сложно найти пациента без двусторонней пневмонии".

"И все это был фейк. Нет такой Зайнаб Мухамедшиной, нет такой больницы, и, судя по всему, это вообще не женщина, а мужчина, который пытался развести Анастасию Васильеву на какие-то признания", - сказала Латынина.

"Я реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела. Собственно, если бы Минздрав Татарстана мне позвонил вместо того, чтобы публиковать после этого разные многочисленные однотипные статьи о том, что вот злобная Латынина оклеветала Татарстан, я бы с удовольствием извинилась раньше", - добавила она.