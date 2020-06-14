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Журналистка Юлия Латынина распространила фейк о коронавирусе и извинилась за это

14.06.2020, 15:28 80 2 prokazan.ru
Несуществующий врач написал письмо о ложной статистике
Журналистка Юлия Латынина извинилась за распространение ложной информации о коронавирусе в городе Нижнекамск в Татарстане.
 
В своей программе на радио "Эхо Москвы" она рассказала, что в апреле зачитала в эфире отрывок письма, которое ей прислала глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. По словам журналистки, в письме, автором которого значилась врач из Нижнекамска Зайнаб Мухамедшина, говорилось: "По официальной статистике, в нашем городе всего три случая заражения коронавирусом, но это по официальной. По факту же во всех больницах нашего города сложно найти пациента без двусторонней пневмонии".

"И все это был фейк. Нет такой Зайнаб Мухамедшиной, нет такой больницы, и, судя по всему, это вообще не женщина, а мужчина, который пытался развести Анастасию Васильеву на какие-то признания", - сказала Латынина.

"Я реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела. Собственно, если бы Минздрав Татарстана мне позвонил вместо того, чтобы публиковать после этого разные многочисленные однотипные статьи о том, что вот злобная Латынина оклеветала Татарстан, я бы с удовольствием извинилась раньше", - добавила она.

 

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан
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комментарии

Русский обыватель
0
14 июня 2020
16:22
Я бы ей полизал. Обожаю ее.
Горожанин
0
14 июня 2020
16:33
А нельзя было сначала проверить информацию?

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