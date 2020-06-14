В парках Казани заработали все фонтаны. С этого дня все фонтаны будут работать до конца сезона.
Фонтан в парке имени Горького
Фонтан в Лядском саду
Фонтан в парке имени Тинчурина
Фонтан в парке «Крылья Советов»
Фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу
Фонтан на бульваре «Белые цветы»
Фонтан на набережной озера Нижний Кабан.
«Приходите наслаждаться атмосферой озера под хорошую музыку!» — приглашает казанцев администрация набережной озера Кабан.
Первым в этом сезоне был запущен фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу. Последним запустили самый большой фонтан на озере Нижний Кабан. Планировалось, что он заработает до конца мая, однако запуск задержался.
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