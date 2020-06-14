В парках Казани заработали все фонтаны. С этого дня все фонтаны будут работать до конца сезона.

Фонтан в парке имени Горького

Фонтан в Лядском саду

Фонтан в парке имени Тинчурина

Фонтан в парке «Крылья Советов»

Фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу

Фонтан на бульваре «Белые цветы»

Фонтан на набережной озера Нижний Кабан.

«Приходите наслаждаться атмосферой озера под хорошую музыку!» — приглашает казанцев администрация набережной озера Кабан.

Первым в этом сезоне был запущен фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу. Последним запустили самый большой фонтан на озере Нижний Кабан. Планировалось, что он заработает до конца мая, однако запуск задержался.