При этом, по словам специалиста, процесс может потребовать длительного времени, как это было у переболевших свиным гриппом.

«После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор», – отметил он.