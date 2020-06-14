Восстановление легких у переболевших коронавирусом Covid-19 может занять несколько лет или даже больше. Об этом рассказал профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова пульмонолог Александр Карабиненко, передает радио Sputnik.
«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких. <...> У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», – констатировал медик.
При этом, по словам специалиста, процесс может потребовать длительного времени, как это было у переболевших свиным гриппом.
«После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор», – отметил он.
Кроме того, врач обратил внимание на то, что дыхательная гимнастика и укрепляющий режим не противопоказаны, но темпы восстановления пораженного органа зависят от индивидуальных особенностей пациента.
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