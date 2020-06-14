За последние сутки в Татарстане подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Один из случаев - завозной, 45 - контактные. 19 человек госпитализированы, 27 получают лечение на дому. Выздоровело всего 3 человека за сутки.

Распределение заболевших по возрастным группам:

До 18 лет – 0; От 18 до 30 – 1; От 30 до 50 – 16; От 50 до 60 – 9; От 60 до 70 – 14; От 70 до 80 – 5; От 80 до 90 – 1; Старше 90 – 0.



География распространения по городам и районам:

Казань – 18; Набережные Челны – 11; Альметьевский – 1; Арский – 1; Высокогорский – 1; Елабужский – 2; Зеленодольский – 2; Кайбицкий – 1; Лаишевский – 1; Нижнекамский – 1; Нурлатский – 1; Пестречинский – 1; Сабинский – 1; Тетюшский – 1; Тукаевский – 1; Черемшанский – 2.

На 14 июня в Татарстане в общей сложности зарегистрировано 3914 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 2816 человек, в том числе 3 за минувшие сутки. На лечении остаются 1087 человек

За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровели 5 409 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 948 летальных исходов. Выздоровели 280 050 человек.