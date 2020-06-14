За последние сутки в Татарстане подтверждено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Один из случаев - завозной, 45 - контактные. 19 человек госпитализированы, 27 получают лечение на дому. Выздоровело всего 3 человека за сутки.
Распределение заболевших по возрастным группам:
- До 18 лет – 0;
- От 18 до 30 – 1;
- От 30 до 50 – 16;
- От 50 до 60 – 9;
- От 60 до 70 – 14;
- От 70 до 80 – 5;
- От 80 до 90 – 1;
- Старше 90 – 0.
География распространения по городам и районам:
- Казань – 18;
- Набережные Челны – 11;
- Альметьевский – 1;
- Арский – 1;
- Высокогорский – 1;
- Елабужский – 2;
- Зеленодольский – 2;
- Кайбицкий – 1;
- Лаишевский – 1;
- Нижнекамский – 1;
- Нурлатский – 1;
- Пестречинский – 1;
- Сабинский – 1;
- Тетюшский – 1;
- Тукаевский – 1;
- Черемшанский – 2.
На 14 июня в Татарстане в общей сложности зарегистрировано 3914 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 2816 человек, в том числе 3 за минувшие сутки. На лечении остаются 1087 человек
За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровели 5 409 человек.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 948 летальных исходов. Выздоровели 280 050 человек.
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