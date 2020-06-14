Пассажир иномарки разъезжал по улицам Казани, размахивая пистолетом из окна автомобиля. На неоднозначное поведение горожанина обратили внимание пользователи соцсетей, выложив фото с подписью:

Сегодня на Восстания в Казани встретили вот такой Киа Сид - пассажир размахивает пистолетом в окно. Госномер машины: Т 183 УС 716. Может компетентные органы обратят внимание?

Как сообщил очевидец, инцидент произошел накануне на улице Восстания. Молодой человек, сидя на пассажирском сидении KIA Ceed, высунул пистолет из окна автомобиля и начал размахивать им в разные стороны.

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