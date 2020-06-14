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Соцсети

Соцсети: в Казани мужчина ехал по городу с пистолетом в руках и запугивал людей

14.06.2020, 11:41 77 2 prokazan.ru
Казанцы резко отреагировали

Пассажир иномарки разъезжал по улицам Казани, размахивая пистолетом из окна автомобиля. На неоднозначное поведение горожанина обратили внимание пользователи соцсетей, выложив фото с подписью:

Сегодня на Восстания в Казани встретили вот такой Киа Сид - пассажир размахивает пистолетом в окно. Госномер машины: Т 183 УС 716. Может компетентные органы обратят внимание?

 

Как сообщил очевидец, инцидент произошел накануне на улице Восстания. Молодой человек, сидя на пассажирском сидении KIA Ceed, высунул пистолет из окна автомобиля и начал размахивать им в разные стороны.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/471827

Скандалы Казань
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комментарии

Русский обыватель
0
14 июня 2020
11:47
Очень хочеться с его пистолетом поиграть. Он точно из наших.
Горожанин
0
14 июня 2020
11:55
Это чтобы из окна дуло.
Русский обыватель
0
14 июня 2020
11:59
Клевый каламбур. Хочешь сосну за него?
В ответ на комментарий пользователя
Это чтобы из окна дуло.
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