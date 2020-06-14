Специалисты Министерства экологии Татарстана проверили воздух в районе газозаправочной станции в Казани, где произошёл взрыв газа.
Сообщается, что превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ выявлено не было, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГУ МЧС РФ по Татарстану.
«Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана провело замеры, ПДК не превышена», — заявил представитель ведомства.
Ранее мы писали, что при взрыве на газораспределительной станции погиб человек.
комментарии