Промышленное производство вакцины от Covid-19 могут начать в сентябре этого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
По ее словам, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину.
«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — рассказала Голикова на брифинге.
По ее словам, НИЦЭМ (в сотрудничестве с Минобороны России) будет проводить клинические исследования в течение июня — августа.
Кроме того, по предполагаемым срокам выпуска препарата лидерами являются ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства РФ. Специалисты «Вектора» будут проводить клинические исследования до сентября, государственную регистрацию планируется пройти в сентябре, после чего сразу начнется промышленное производство. Институт вакцин и сывороток планирует провести клинические исследования в сентябре — декабре, а к декабрю запустить промпроизводство.
В России массовая вакцинация от нового коронавируса Covid-19 может начаться уже осенью этого года.
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