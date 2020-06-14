Кроме того, по предполагаемым срокам выпуска препарата лидерами являются ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства РФ. Специалисты «Вектора» будут проводить клинические исследования до сентября, государственную регистрацию планируется пройти в сентябре, после чего сразу начнется промышленное производство. Институт вакцин и сывороток планирует провести клинические исследования в сентябре — декабре, а к декабрю запустить промпроизводство.