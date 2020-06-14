Минимальная температура воздуха ночью варьируется от +4 до +9˚С, максимальная температура днем - от +17 до +22˚С.

В Казани в ночь с 13 на 14 июня и днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный умеренный. Столбики термометров ночью опустятся до +7..+9˚С. Днем воздух прогреется до +18..+20˚С.