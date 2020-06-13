В Татарстане только 5% всех протестированных имеют антитела к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

В республике продолжается активное тестирование населения на иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Оно проходит в девяти частных лабораториях. С 28 мая анализ на антитела сдали 6066 жителей РТ, из них 4680 человек – только на этой неделе. Антитела выявлены у 298 человек.

Напомним, что Татарстан стал одним из пилотных регионов, где пройдет исследование населения на иммунитет к COVID-19. Участие примут 16 районов республики.