Минниханов в честь Дня России наградил наиболее отличившихся татарстанцев

Сегодня в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов вручил госнаграды 19 наиболее отличившимся татарстанцам. Церемония прошла в честь Дня России.

Орденом Славы III степени посмертно награжден старший сержант, участник Великой Отечественной войны Лукман Гареев - механик-водитель 106-го отдельного артиллерийского батальона 3-го гвардейского механизированного корпуса, родившийся в Мензелинском районе. Удостоверение к награде вручили дочери героя - Нурмине Нуруллиной.

Также среди отличившихся татарстанцев был назван Виктор Пивсаев - старший мастер государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства". Пивсаев готовил казанских детей к участию в 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлд Скиллз". Ему присвоено звание "Заслуженный мастер по профессиональному мастерству РФ".

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» получил генеральный директор Казанского Гипронииавиапром Борис Тихомиров. Аналогичную награду получил певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист России, художественный руководитель молодежного центра «Салават» Салават Фатхутдинов.

Всего государственные награды получили 19 татарстанцев.

