Марат Башаров ответил казанской активистке, предложившей лишить его звания заслуженного артиста РТ

Марат Башаров ответил активистке из Казани, которая устроила пикет возле здания минкульта РТ и попросила лишить мужчину звания заслуженного артиста РТ. Башаров оставил комментарий под постом активистки.

Марат Башаров иронично отреагировал на пикет, который устроила активистка:

"Уважаемая zaza, вы когда в следующий раз пойдете, меня пригласите… я хоть плакат подержу, а у вас руки отдохнут. Вам ими еще дома с детьми поиграть, мужа накормить, за собой поухаживать. Мы с женой всегда готовы вам помочь. Мир вашему дому, любви и бумаги:-)))) Марат Башаров, заслуженный артист РТ, лауреат Государственной премии России!!!» - написал артист под ее постом в "Инстаграме" (при. ред. - орфография и пунктуация автора сохранены).

Этот инцидент также прокомментировала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, Башарова нельзя лишить звания заслуженного артиста Татарстана, поскольку для этого нет серьезных оснований.