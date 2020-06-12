Главы двух районов Казани объяснили отсутствие пандуса для инвалидов в жилом доме нехваткой денег

В Казани прокуратура Авиастроительного района провела проверку после отказа управляющей компании устанавливать пандус для 79-летнего инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее 79-летняя женщина-инвалид, передвигающаяся на коляске, пожаловалась на то, что в подъезде не установлен специальный пандус. С её слов, чтобы попасть домой, ей приходится обращаться за посторонней помощью. После этого ее сестра обратилась в администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города с заявлением об установке пандуса.

Однако в ответе администрации говорилось, что программу адаптации многоквартирных домов реализовали в 2013-м, а в этом году бюджетных средств на установку нет. Также в письме обозначали, что решение о необходимости обустройства пандуса за счет средств текущего ремонта принимают собственники квартир на собрании.

Вместо обследования жилища инвалида и возможной установки пандуса районная администрация ограничилась формальным ответом заявителю с разъяснением положений Жилищного кодекса Российской Федерации. В результате запрос женщины остался неразрешенным.

В резульатате прокуратура направила в адрес главы МКУ "Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов ИК МО Казани" представление с требованием о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.