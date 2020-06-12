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В Татарстане зафиксировано 49 новых случаев COVID-19. 21 пациент - выздоровел

12.06.2020, 11:29 151 4 prokazan.ru

В республике за прошедешие сутки подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Один из них – завозной, 48 – контактные. 14 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому.  Больше всего зараженных в возрасте от 30 до 50 лет - 18 человек, от 60 до 70 - 12 пациентов, от 50 до 60 - девять, от 18 до 30 - шесть, от 70 до 80 - трое. Также среди заболевших есть один ребенок.

Что касается распределения по городам, то в большего всего случаев зафиксировано в Казани - здесь 22 пациента. Далее идут Набережные Челны - 22 зараженных, в Черемшанском районе - трое, в Альметьевском, Атнинском, Зеленодольском айонах по два случая, в Высокогорском, Елабужском, Нижнекамском и Нурлатском - по одному. 

На 12 июня в Татарстане зарегистрировано 3823 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 2806 человек, в том числе 21 за минувшие сутки.

 

Медицина / Минздрав Коронавирус Казань
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комментарии

Ага
0
12 июня 2020
11:58
А от ангины бывает температура? Надуваю шарики и пишу завещание, где их надо лопнуть.
Горожанин
0
12 июня 2020
11:59
Как то уже пох на эту статистику. Послевкусие поганое.
Габдулла
0
12 июня 2020
12:07
Написано 49 случаев. По городам и районам перечислено 57. Откуда взялись 8 человек.
Горожанин
0
12 июня 2020
12:47
Для чего тесты за 2000 руб рекламировать, если можно бесплатно врача вызвать, и он должен 3 раза тебе в рот слазить, пока ты будешь на него кашлять и чихать? Сам подумай.
В ответ на комментарий пользователя
Написано 49 случаев. По городам и районам перечислено 57. Откуда взялись 8 человек.
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