В Татарстане зафиксировано 49 новых случаев COVID-19. 21 пациент - выздоровел

В республике за прошедешие сутки подтверждено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Один из них – завозной, 48 – контактные. 14 человек госпитализировано, 35 получают лечение на дому. Больше всего зараженных в возрасте от 30 до 50 лет - 18 человек, от 60 до 70 - 12 пациентов, от 50 до 60 - девять, от 18 до 30 - шесть, от 70 до 80 - трое. Также среди заболевших есть один ребенок.

Что касается распределения по городам, то в большего всего случаев зафиксировано в Казани - здесь 22 пациента. Далее идут Набережные Челны - 22 зараженных, в Черемшанском районе - трое, в Альметьевском, Атнинском, Зеленодольском айонах по два случая, в Высокогорском, Елабужском, Нижнекамском и Нурлатском - по одному.

На 12 июня в Татарстане зарегистрировано 3823 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 2806 человек, в том числе 21 за минувшие сутки.