Марата Башарова не будут лишать звания заслуженного артиста Республики Татарстан. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, закон предполагает лишение звания только в двух случаях. Это может быть несоответствие ранее поданных сведений или решение суда. В данной ситуации ни одного из них не наблюдается, подчеркнула Галимова.

Напомним, что ранее в сети появилась петиция с требованием лишить актера звания заслуженного артиста РТ из-за его признания. Он в эфире сказал, что бил своих жен. Позже в Казани в одиночный пикет к зданию Минкульта республики с тем же требованием вышла блогерша.