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Фото taradmin.ru

Неприкасаемые 10 тысяч: приставы не будут взыскивать с татарстанцев долги с детской выплаты

11.06.2020, 13:30 40 0 prokazan.ru

Судебные приставы не будут взыскивать в счет погашения долгов выплаты на детей, которые получили граждане на фоне пандемии коронавируса. Такая информация поступила из УФССП РТ. В частности, внесены изменения в закон о мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения COVID-19.

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Документом внесены изменения в ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предусматривающие приостановление исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Внесены изменения в статью 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Данная выплата добавлена в перечень таких доходов граждан, отмечают в службе судебных приставов. 

При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона.

Дети Деньги Татарстан
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