Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes

Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга лучших банков по предпочтениям клиентов, который составляет американский Forbes. В рейтинге присутствует всего 15 российских кредитных организаций. Издание составляет рейтинг во второй раз — в прошлом году в него входили 20 российских банков.

Американский Forbes подготовил рейтинг в сотрудничестве с компанией Statista, оценив банки примерно 20 стран. Statista опросила более 40 000 клиентов о всему миру. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по пяти показателям: доверие, условия работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации. Редакция российского Forbes в составлении рейтинга не участвовала.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.