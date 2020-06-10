В Казани после вмешательства прокуратуры ветерану ВОВ пересчитали плату за электричество

В Казани прокуратура провела проверку по обращению ветерана Великой Отечественной войны, пожаловавшегося на необоснованное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.

Установлено, что из-за отсутствия у ветерана счетчика плата за электроснабжение с 2017 года начислялась с учетом повышающего коэффициента. По закону в такой ситуации и в случае наличия обязанности установки прибора учета размер платы за электричество определяется исходя из среднего объема потребления услуги, а по истечению трех месяцев – с применением повышающего коэффициента.

Вместе с тем управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом.

После начала прокурорской проверки управляющая компания «УютСервис» добровольно пересчитала ветерану оплату без учета повышающего коэффициента. Помимо этого, организация за свой счет установила в квартире ветерана индивидуальный прибор учета электроэнергии и запланировала работы по замене батарей центрального отопления. Таким образом, меры прокурорского реагирования не потребовались, нарушения закона устранены, сообщают в надзорном ведомстве.