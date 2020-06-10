Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о необходимых мерах защиты от коронавируса. В интервью журналисту "Комсомольской правды" она заявила, что коронавирус никуда не ушел и масочный режим в регионах должен сохраняться. Также она подчеркнула, что необходимо носить маски и перчатки в людных местах, пользоваться антисептиком и обрабатывать все поверхности, к которым прикасаются люди.

Напомним, что с 8 июня в Татарстане перестало быть обязательным ношение масок на улице. Теперь маски и перчатки необходимы в магазинах и общественном транспорте. Также с 11 июня в республике возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов, отменяется и еще ряд ограничений.

Ранее депутат Госсовета РТ предложил открыть все торговые центры в Татарстане. Письмо с просьбой он адресовал Рустаму Минниханову.