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Райффайзенбанк: малый бизнес планирует восстановить обороты до конца 2020 года

10.06.2020, 10:12 0 prokazan.ru

Большинство предпринимателей из малого и микро бизнеса рассчитывают восстановить обороты своих проектов до конца 2020 года, показал опрос владельцев компаний, проведенный Райффайзенбанком. Полный текст отчета «Малый бизнес 2020: до и после карантина» доступен на сайте банка. В качестве мер поддержки они ждут льготных ставок на аренду помещений и снижения бюрократической нагрузки. В период карантина 40% опрошенных смогли перевести в онлайн многие процессы и сотрудников, и это помогло сохранить бизнес. Однако после снятия ограничений 65% предпринимателей хотят вернуться к привычной жизни и восстановить работу офлайн.

Как переживали карантин

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не коснулись только трети малых предприятий, показал опрос владельцев бизнеса, проведенный Райффайзенбанком. Еще 2% смогли даже нарастить обороты и увеличить клиентскую базу. Большинство — 65% — столкнулись с убытками или другими негативными событиями.

Главным средством сохранить и поддержать бизнес стал перевод сотрудников и процессов в онлайн, полностью или частично — так ответили 40% опрошенных. 16% искали новые проекты, актуальные в данный момент, а основной бизнес поставили на паузу. Еще 13% сокращали сотрудников. 29% отметили, что в их бизнесе практически ничего не изменилось – ограничения их либо не коснулись, либо действовали непродолжительное время.

«Цифровой формат теперь применяют в самых неожиданных сегментах — например, появилась онлайн-школа футбола. Многим пришлось освоить эти каналы с нуля, самоизоляция форсировала процесс, — считает Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. — Сейчас практически каждый может сверстать несложный лендинг через конструктор, настроить таргетированную рекламу в интернете, встроить оплату по QR-коду на сайте и так сэкономить на эквайринге. Карантин изменил и наши приоритеты: например, мы в банке долго думали над тем, чтобы сделать кол-центр удаленным, а из-за ограничений за несколько недель перевели его в такой формат. Это же касается и текущих задач: в этот период мы внедрили формирование декларации в онлайн-бухгалтерии и бесплатную доставку справок и выписок, чтобы клиенты реже выходили из дома. Рыночные условия меняют вектор развития многих компаний, и сервисов это касается в первую очередь».

Топ процессов, которые предприниматели смогли перевести в онлайн, составили: обмен документами с банком и другими контрагентами, бухгалтерия, обмен документами с налоговой и взаимодействие с другими госорганами.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Каждый пятый предприниматель хотел бы отказаться от аренды офиса в условиях ограничений, однако не смог договориться с арендодателем. 60% сохранили за собой помещения в полном объеме. Еще 12,5% отказались от офиса полностью и не планируют возвращаться. А 7,5% опрошенных временно не арендуют помещение — мебель и оборудование сейчас находятся на складе.

Без «рычага воздействия», то есть досрочного выхода из договора или завершения сроков и условий договора, арендатору сложно получить скидку, считает Наталья Никитина, партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Сushman & Wakefield. По данным компании, собственники офисов класса Б и арендодатели небольших площадей в классе А охотнее дают скидки на время изоляции в отличие от собственников офисной недвижимости класса А. «Они чаще всего идут навстречу, если у клиента есть такой рычаг, то есть, например, договор аренды в скором времени закончится, или если у клиента есть возможность досрочного выхода. Причины, которыми руководствуются сегодня собственники – это их закредитованность и обязательства перед банком», — поясняет Наталья Никитина.

На этом фоне вырос спрос на self-storage решения. Как отметил Михаил Семенов, CEO сервиса складов с доставкой QB, с марта 2020 года на хранение стало поступать много мебели, оргтехники и другой офисной утвари – доля таких заказов выросла на 30%. «Где-то мы вывозили офисы целиком, где-то — несколько отдельных помещений, потому что клиент переезжал в меньшее пространство. Но некоторые клиенты после расчетов понимали, что их вещи выгоднее продать, чем хранить несколько месяцев неопределенности», - добавил Михаил Семенов.

Кредитные ресурсы

Большинство опрошенных владельцев бизнеса не пользовались кредитами на зарплаты и кредитными каникулами. 57% респондентов не хотят реструктурировать кредит или брать каникулы, опасаясь испортить кредитную историю. Только 8% получили отсрочку по кредитным платежам. 34% заявили, что не смогли договориться с банками о нужных условиях. Кредиты на зарплаты также нужны не всем: получили такой займ около 3% опрошенных, 64% заявили, что пока обходятся своими силами, а 33% по разным причинам не получили займ.

Очевидно, что больше всего обращений поступает от заемщиков из отраслей, которые сильнее всего пострадали от ограничительных мер, направленных на сдерживание коронавируса, отметила Юлия Якупова, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Это такие отрасли, как непродуктовый ритейл, деятельность ресторанов и кафе, туризм, гостиничный бизнес, транспорт и перевозки, а также предоставление различных услуг (салоны красоты, химчистки). Действующие ограничения также оказали серьезное негативное влияние и на заемщиков, которые занимаются строительством и сдачей в аренду недвижимости, добавила эксперт.

«Мы видим, что многие компании стараются преодолеть трудности без применения инструментов временного снижения долговой нагрузки. Но иногда кредитные каникулы или реструктуризация — правильных шаг, который позволяет сохранить бизнес. И если «каникулы» доступны только компаниям из пострадавших отраслей, то реструктуризацией могут воспользоваться все остальные. При этом и в первом, и во втором случае подать заявку в нашем банке можно онлайн», — говорит Станислав Фоминых, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан — «Очевидно, что с падением оборотов сегодня столкнулся практически весь малый бизнес. И мы стремимся оказать разноплановую поддержку нашим клиентам. В частности, расширили перечень бесплатных услуг. Например, с апреля мы запустили сервис по доставке справок и выписок, до осени отключили плату за использование мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн на всех тарифных планах. Это позволяет предпринимателям реже посещать банковские офисы. Также мы внедрили функцию подачи декларации в интернет-банке, подписать ее можно с помощью КЭП и подать онлайн».

По прогнозу «Эксперт РА», предприниматели продолжат пользоваться возможностью реструктурировать кредит. «На восстановление экономики потребуется определенное время, при этом заемщики брали кредиты исходя из других ожиданий по макроэкономической обстановке. Кроме того, накопившиеся за время пандемии долги еще не скоро позволят предпринимателям работать не в убыток себе, поэтому возможность уменьшения текущих платежей по кредитам будет востребована», — пояснила Юлия Якупова.

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Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19