Жителя Казани задержали за вымогательство денег у местного бизнесмена.

Полицейские установили, что 46-летний житель Казани с сентября 2017 года вымогал 1 миллион рублей у 36-летнего казанского предпринимателя, угрожая ему расправой. Кроме того, угрожая ножом, он украл у потерпевшего портфель, ноутбук и загранпаспорт, причинив ущерб на сумму порядка 70 тысяч рублей.

Опасаясь за свою жизнь, предприниматель в течение двух лет передал вымогавшему в общей сложности более полумиллиона. Кроме этого, сестра потерпевшего, которой также поступали угрозы в адрес брата, передала подозреваемому 110 тысяч рублей.

2 июня в ходе проведения оперативных мероприятий совместно с СОБР Управления Росгвардии по Республике Татарстан подозреваемый был задержан. По месту его жительства и в автомобиле проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты похищенные у потерпевшего загранпаспорт и портфель, а также крупные суммы денег в рублях, долларах и евро.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Вымогательство" и "Разбой".